В Совете Европы прокомментировали сегодняшний обмен пленными между Украиной и "ЛДНР", назвав событие "хорошим знаком". Об этом пресс-секретарь Совета Даниэль Хольтген написал в своем Twitter.

"Хороший знак сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными “всех на всех", — написал представитель Совета Европы.

Скриншот: Twitter/ @CoESpokesperson

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию сегодняшнего освобождения.

Также мы писали, что пятеро освобожденных экс-беркутовцев тоже попали в списки на обмен и были доставлены на КПВВ Майорск сегодня.

При этом под Лукьяновским СИЗО в Киеве шла акция протеста против их освобождения, которая началась вечером 28 декабря после решения апелляционного суда. Активисты собирались блокировать автозаки.