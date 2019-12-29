Украина вернула т.н. "ДНР" не всех пленных из согласованного списка на обмен между Украиной и "ЛДНР". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР, однако вернулись не все. По какой причине - отказались от обмена или Киев не стал их выдавать, пока не установлено", - сказал источник.

При этом представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а "ДНР" - 52 человека. По ее словам, несколько человек по дороге "потерялись", но Киев предоставил по ним справки об освобождении.

Ранее "Страна" писала о том, что двое пленных из "ДНР" отказались возвращаться в Украину.

Также мы рассказывали, что Украина в рамках обмена на Донбассе передала "ЛНР" 63 пленных.