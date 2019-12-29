В столице Хорватии Загребе открыли музей, посвященный похмелью. Об этом сообщает издание RTBF.

"Первый в мире музей похмелья" пока воспроизводит только праздничную сторону вечера с алкоголем. Но создатели заявляют, что скоро покажут опасность чрезмерного употребления спиртного.

"Музей рассказывает про некоторые ночи между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", - рассказал 24-летний Рино Дубокович, который открыл музей в начале декабря со своей подругой Робертой Микелич.

В музее собрали предметы, которые иллюстрируют истории похмелья.

К открытию музея создателей выставки побудила история одного из их друзей, проснувшегося с велосипедной педалью в кармане. Он не знал, как она туда попала. В крошечном музее выставлены сувениры и реликвии, связанные с 25 историями похмелья.

Посетителям предлагают ракию, местное бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

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