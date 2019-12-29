Украинская сторона передала "ДНР" всех удерживаемых в рамках обмена пленными. Об этом сообщают российские и подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что двое лиц, которые удерживались в "ДНР", отказались от обмена с Украиной.

По предварительным данным, обмен пленными проходит по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Напомним, что Украина в рамках обмена на Донбассе передала "ЛНР" 63 пленных. По данным "властей ЛНР", девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине.

Также "Страна" сообщала, что беркутовцев, осужденных за преступления на Майдане в 2013-2014 годах, вывезли из Лукьяновского СИЗО и привезли на обмен. Все пятеро бывших бойцов "Беркута" пожелали участвовать в обмене пленными, и сейчас находятся на КПП на Донбассе.