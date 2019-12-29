В ночь на 30 декабря в западных областях Украины ожидается -5...-12 градусов, в Карпатах температура воздуха может быть даже ниже. В большинстве областей ожидается +1...-6 градусов, на юге будет около нуля.

В понедельник, 30 декабря, днем ​​температура воздуха будет 0...-3 градуса. В южной части страны ожидается 0...+4 градуса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также она предупредила украинцев о том, что на дорогах будет гололедица.

"Осадки маловероятны, поскольку антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с нашей территории. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область" - написала синоптик.

В Киеве, по словам Диденко, 30 декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3...-5 градусов, а днем ​​до -1...-3 градусов.

"31 декабря усилится ветер, но днем ​​потеплеет до +3 градусов. В ночь на 1 января может посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля" - подвела итог синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что метеорологическая зима в Украине так и не началась.

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