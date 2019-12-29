Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в сентябре, прокомментировал обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря, происходит между Киевом и т.н. "ЛДНР".

В Facebook Сенцов напомнил, что крымские татары и другие украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах.

"За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. Этот шаг лишает нас главного - справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме", - написал он.

По словам Сенцова, обмен ставит под угрозу "ценности", за которые стоял Майдан: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом".

Скриншот: Facebook/ Олег Сенцов

Напомним, что ранее Сенцов призвал не возвращать Донбасс в Украину пока Путин у власти.

Также "Страна" ведет трансляцию обмена, который проходит в пункте пропуска "Майорск" под Горловкой.