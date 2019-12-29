Активисты, которые не хотели, чтобы бывших бойцов "Беркута", подозреваемых в убийствах на Майдане в феврале 2014 года, вывозили на обмен пленными с Россией, завершают акцию под Лукьяновском СИЗО в Киеве, длившуюся с вечера субботы.

О сворачивании акции сказал сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает "Громадське".

"Эту информацию я прочитал только что, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов.

Также у СИЗО присутствовала народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц в здании нет.

Напомним, что пятерых экс-беркутовцев суд освободил в субботу, 28 декабря, под личное обязательство.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. О том, как проходит обмен пленными на Донбассе можно прочитать в нашей прямой трансляции.

Также мы писали, что беркутовцев вывезли из СИЗО и привезли на обмен.