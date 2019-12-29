Власти так называемой "ЛНР" в рамках обмена пленными передали Украине 25 человек и получили 63. Об этом сообщила представитель "республики" Ольга Кобцева.

"У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека", - сказала она.

Примечательно, что, по данным Кобцевой, девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине.

Напомним, что ранее Офис президента Украины подтвердил обмен первых 25 пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами с "ЛНР". Об этом сообщили во время видеотрансляции Офиса Президента.

Также "Страна" сообщала, что беркутовцев, осужденных за преступления на Майдане в 2013-2014 годах, вывезли из Лукьяновского СИЗО и привезли на обмен. Все пятеро бывших бойцов "Беркута" пожелали участвовать в обмене пленными, и сейчас находятся на КПП на Донбассе.