В сети обсуждают фото с торжественно открытого вчера Шулявского моста в Киеве, под которым заметили деревянные подпорки. Пользователи соцсетей заметили, что опоры конструкции, которую испытали на прочность восемь фур, "укреплены" обычными деревянными досками.

Такое фото опубликовал представитель националистической группировки "Черный комитет" Богдан Тицкий.

"Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так во всем опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен...", - написал Богдан Тицкий в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Богдан Тицький

В комментариях многие возмутились, ведь стоимость моста с современными технологиями и гарантией на 10 лет - более миллиарда гривен.

При этом нашлись и те, кто написал, что доски на фото не являются нарушением в строительстве, поскольку, это монтажники еще не вынули подложки, которые кладутся перед сваркой.

А блогер Павел Авдокушин сообщил, что убирать временные деревянные опоры руководство города планирует в первых числах января. "...такая отсрочка вызвана не необходимостью затвердения бетона в подферменниках, а всего лишь отсутствием необходимости убрать их сейчас, когда перед открытием у мостовиков была и без того масса важных дел и некоторые из рабочих трудились сутками без отдыха на протяжении последних дней", - пишет пользователь.

Скриншот: Facebook/ Павел Авдокушин

Ранее "Страна" писала, что мэр Киева Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост.

Также мы сообщали, что по отремонтированному Шулявскому мосту пустили автобусы.