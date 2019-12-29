На дорогах Украины, кроме южной части страны в воскресенье, 29 декабря, ожидается гололедица. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Страна" писала о том, что в воскресенье 29 декабря, западных и центральных областях Украины ожидается снег, а на востоке и юге пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололед.

Также мы рассказывали о том, что синоптик Наталья Диденко в своем Facebook написала, что после кратковременного похолодания в ближайшие дни 31 декабря в Украину снова придет потепление.