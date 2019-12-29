Украина подтвердила обмен 25 человек. Появились имена первых освобожденных
Офис президента Украины подтвердил обмен первых 25 пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами с "ЛНР". Об этом сообщили во время видеотрансляции Офиса Президента.
Также ОП опубликовал фото, как сегодня освобождали первую партию пленных. После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда самолетом доставят в Борисполь.
Фото: Офис президента
В список первых освобожденных попали:
- Эдик Алаян
- Николай Ульянов
- Воронина
- Татьяна Горбулич
- Владимир Данильченко
- Юрий Явтушок (военный)
- Валентина Еременко
- Сергей Иванчук (военный)
- Роман Каргишка
- Владимир Давацкий
- Олег Катышев
- Анастасия Мухина
- Денис Олейник
- Александр Пауков
- Михаил Сикацкий
- Денис Сигацкий
- Валерий Семенов
- Анатолий Семеренко
- Елена Сорокина
- Иван Деев (военный)
- Валерий Тарасюк
- Юрий Кучин
- Роман Фурсов (военный)
- Завадской
- Андрей Яровой
Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену - Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.
Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе начался обмен пленными. Украина и "ЛНР" провели первый этап.
Также мы сообщали, что беркутовцев вывезли из СИЗО и привезли на обмен.