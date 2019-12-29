Офис президента Украины подтвердил обмен первых 25 пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами с "ЛНР". Об этом сообщили во время видеотрансляции Офиса Президента.

Также ОП опубликовал фото, как сегодня освобождали первую партию пленных. После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда самолетом доставят в Борисполь.

Фото: Офис президента

В список первых освобожденных попали:

Эдик Алаян Николай Ульянов Воронина Татьяна Горбулич Владимир Данильченко Юрий Явтушок (военный) Валентина Еременко Сергей Иванчук (военный) Роман Каргишка Владимир Давацкий Олег Катышев Анастасия Мухина Денис Олейник Александр Пауков Михаил Сикацкий Денис Сигацкий Валерий Семенов Анатолий Семеренко Елена Сорокина Иван Деев (военный) Валерий Тарасюк Юрий Кучин Роман Фурсов (военный) Завадской Андрей Яровой

Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену - Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе начался обмен пленными. Украина и "ЛНР" провели первый этап.

Также мы сообщали, что беркутовцев вывезли из СИЗО и привезли на обмен.