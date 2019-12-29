Американская астронавт Кристина Коч в субботу, 28 декабря, поставила рекорд пребывания в космосе среди женщин. Она побила предыдущий рекорд в 288 дней и собирается пробыть в космосе еще примерно два месяца. Об этом пишет "Голос Америки".

40-летняя астронавт - электроинженер из американского штата Монтана. Она прибыла на Международную космическую станцию ​​14 марта.

Ожидается, что Коч пробудет в космосе 328 дней, или почти 11 месяцев. Как правило, полеты не длятся более полугода.

"Это замечательно для науки, мы видим еще один аспект того, как микрогравитация влияет на тело человека со временем и это действительно важно для наших будущих планов полетов к Луне и на Марс" - сказала Коч.

Кристина Коч

Ранее "Страна" писала, что NASA показало Рождественскую елку в космосе.

Также мы рассказывали, что космический пришелец сбил с орбиты российский спутник Метеор-М.