Тайфун "Урсула" на Филиппинах унес жизни 41 человека. Об этом информирует издание CNN Philippines. Сообщается, что еще 28 человек получили ранения, 12 человек числятся пропавшими без вести.

По словам представителя национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как остальные пострадали от поваленных деревьев, попали в ДТП с летальным исходом или погибли от остановки сердца.

Представитель организации заявил, что существует необходимость в более жестких протоколах об эвакуации, а именно таких как постановления, которые запрещают употребление алкоголя и требуют от жителей оставаться дома во время шторма.

Тайфун "Урсула" (международное название "Фанфон" - Ред.) обрушился на Филиппины в начале этой недели. под ударом разрушительного природного явления оказались Висайские острова, Мимаропа, Бикольский регион и Карага.

Тайфун "Урсула" на Филиппинах. Видео: Youtube/ VOA News

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна "Хагибис" эвакуировали 9 миллионов человек.

Также мы сообщали, что на Филлипинах из-за тайфуна "Тисой" погибли около 20 человек.