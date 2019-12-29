29 декабря в Москве прошла церемония прощания с режиссером, актрисой, руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла три дня назад в возрасте 86 лет. Сегодня ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Тысячи людей пришли проститься с Волчек, гражданская панихида прошла в театре. На панихиду пришли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, а также актёры Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Ингеборга Дапкунайте, Александра Захарова и другие.

Фото: Комсомольская правда

Поклонники творчества Волчек несли цветы, сцена была плотностью заставлена венками. Участники траурной церемонии проводили Волчек аплодисментами.

Фото: Комсомольская правда

В театре "Современник", в котором Волчек была художественным руководителем сегодня будет представлен ее любимый спектакль. Об этом сообщает "Интерфакс".

Актер "Современника" Сергей Гармаш во время прощания уточнил, что театр внес изменения в работу. "Завтра у нас день траура, завтра мы не будем играть спектакли, но сегодня мы будем играть спектакль "Три сестры", любимый спектакль Галины Борисовны" - завил Гармаш.

Напомним, Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За время работы в театре она поставила более 30 спектаклей и снялась в фильмах "Дон Кихот", "Строится мост", "Король Лир", "Осенний марафон" и других.



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