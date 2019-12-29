Сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорск" близ Горловки состоялось важное гуманитарное событие. Украина и "ЛДНР" обменялись пленными.

Луганск получил от Киева 63 человека, передал 25. Донецк – 60 и 52 соответственно.

Показать радость обмена сложно. Тех, кого передавала Украина, ждали родные с цветами. Пребывавшие в заключении в "республиках" звонили близкими. Многие, в том числе мужчины, плакали. Все они встретят Новый 2020 год уже на свободе, со своими семьями.

"Только что позвонил матери, обрадовал мать. Она в слезах, контролирует давление. Все хорошо!" - поделился своими эмоциями после обмена уроженец Луганска.

Подробно о том, как проходил обмен, читайте в нашем онлайн-репортаже. Также "Страна" подготовила фотоисторию с мероприятия, которое по праву можно записать в актив уходящего года. С ней мы предлагаем читателям ознакомиться ниже.

Обмен пленными между Украиной, "ДНР" и "ЛНР". Как это было

Мероприятие началось около 10 часов по киевскому времени. Представители "ДНР" привезли людей на обмен в автозаках.

Представители "ДНР" разрешили освещать событие СМИ, которые также приехали на линию разграничения.

Параллельно с территории, подконтрольной Украине, выехали автомобили. Им пришлось передвигаться в густом тумане, который опустился на Донецкую область.

Люди, которых привезли на обмен, перемещались в сопровождении людей в форме. Одеты по-спортивно, чтобы было удобно в пути.

Для того, чтобы люди не мерзли, представители " МЧС ДНР" разбили огромные палатки. В них же проводилась верификация пленных, то есть установление личности граждан и подтверждение их готовности к обмену.

Украина привезла граждан на обмен в больших комфортабельных автобусах, которые обычно используются для регулярных перевозок на длинные расстояния.

На подконтрольной Киеву территории дежурило несколько бригад скорых. Медики стояли прямо на улице и были готовы оперативно оказать помощь: кто-то мог разнервничаться, а кто-то - плохо себя чувствовать после долгих месяцев содержания под стражей.

Люди, которых передавала Украина, брали с собой в основном дорожную сумку и пакеты - самые важные вещи. Некоторые укрывали лицо шарфом - не все хотели попасть в объективы журналистов.

В это же время пленных привезли и представители "ЛНР". Они завели людей в большие палатки, где проходила перекличка. Контролировали процесс верификации со всех трех сторон представители "Красного креста".

С именами украинцев, которых передал Луганск, можно ознакомиться здесь.

Первыми обменялись гражданами Украина и "ЛНР". На фото ниже - люди, которых передали из Луганска. Некоторые - плачут от счастья. По очереди с одного-двух телефонов звонят своим близким - сообщить, что все прошло успешно.

Украинская сторона подкрепила граждан тортами с чаем и кофе.

В Луганск едет 85-летний ученый Мехти Логунов, которого Украина осудила за госизмену. Он получил 12 лет тюрьмы, что для пожилого мужчины фактически означало пожизненное.

С раннего утра возле КПВВ на территории "ДНР" родственники ждали пленных, которых передавала Украина (они на заднем плане). Люди взяли цветы и долго стояли на холоде - хотели как можно скорее обнять своих близких.

Передача граждан между Украиной и "ДНР" - второй этап обмена. На фото ниже - люди, которых привезли из "республики". Среди них немало женщин.

Ниже фото заключенных из Украины, которых отдали в "ДНР".

На свободе и Дарья Мастикашева на свободе. Она провела в украинском СИЗО 2,5 года по обвинению в госизмене.

Радость от встречи граждан, освобожденных "ЛДНР", и их родственников.

В целом обмен продолжался пять часов.

В нем также приняли участие пятеро бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в расстрелах на Майдане. Это стало возможным благодаря вчерашнему решению Киевского апелляционного суда, который отпустил их под личное обязательство.