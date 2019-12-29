С 2020 года ранняя диагностика онкологии станет бесплатной для украинцев. Национальная служба здравоохранения Украины будет платить медицинским учреждениям за диагностику по повышенному тарифу, сообщает пресс-служба ведомства.

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного или другого врача. Инструментальные исследования для ранней диагностики рака - маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - определены приоритетными услугами и будут бесплатными.

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше.

Ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают, что у них онкозаболевания. Каждый год от рака умирают более 65 тысяч украинцев.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как поменяют украинскую медицину в следующем году.

Также мы писали, что 18-летняя мариупольчанка выиграла международный конкурс, создав прибор по диагностике рака.