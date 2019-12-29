В украинские Карпаты пришла настоящая зима. Горы засыпало снегом. Температура на горе Поп Иван, которая находится в Закарпатской области, опустилась до 18 градусов ниже нуля.

Такая информация появилась на странице Черногорского горно-спасательного поста в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сообщается, что сегодня температура воздуха достигла 18 градусов мороза. Видимость составляет всего 30 метров, ветер северо-восточный со скоростью 20 метров в секунду. Там намело уже полметра снега. Группам туристов рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье Карпат.

"Страна" писала, что синоптики обещают сегодня снег и гололед.

Также мы сообщали о том, что в Украине на выходные объявлено штормовое предупреждение.