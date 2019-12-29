В Карпаты пришла настоящая зима
В украинские Карпаты пришла настоящая зима. Горы засыпало снегом. Температура на горе Поп Иван, которая находится в Закарпатской области, опустилась до 18 градусов ниже нуля.
Такая информация появилась на странице Черногорского горно-спасательного поста в Facebook.
Скриншот: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сообщается, что сегодня температура воздуха достигла 18 градусов мороза. Видимость составляет всего 30 метров, ветер северо-восточный со скоростью 20 метров в секунду. Там намело уже полметра снега. Группам туристов рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье Карпат.
"Страна" писала, что синоптики обещают сегодня снег и гололед.
Также мы сообщали о том, что в Украине на выходные объявлено штормовое предупреждение.