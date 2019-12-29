Адвокат бывших беркутовцев Игорь Варфоломеев сообщил, что обвиняемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Об этом Варфоломеев сообщил "Громадському радио".

По его словам, о том, что экс-беркутовцев вывезли из СИЗО, ему рассказали их бывшие коллеги.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили" - сообщил адвокат. При этом он не знает, направили ли их на место обмена.

При этом позже он добавил, что пять бывших сотрудников "Беркута" пожелали участвовать в обмене пленными, и сейчас находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена.

"Они сидят в автобусе сейчас, на обмене", - сказал Варфоломеев.

При этом активисты, которые вчера пришли, чтобы не дать вывезти беркутовцев, продолжают сегодня дежурить возле Лукьяновского СИЗО.

Напомним, что в это время на Донбассе начался обмен пленными.