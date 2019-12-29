Пассажиров, которые проехали из Санкт-Петербурга в аннексированный Крым по новой железной дороге Крымского моста внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет "Фонтанка".

Корреспондента "Фонтанки" Венеру Галееву и всех пассажиров поезда "Таврия", отправившегося 23 декабря из Санкт-Петербурга столицы в Севастополь включили в список сайта. Администраторы прикрепили в качестве доказательства скрины репортажа из первой поездки в Крым на поезде.

Также в список попала жительница Севастополя, которая поцелуями с красной помадой "написала" на поезде "Ура" и "Крым" - Петрушкевич Александра Михайловна.

Скриншот: Миротворец

Ранее "Страна" писала, что в посольстве США осудили запуск поездов через Крымский мост.

Также мы рассказывали, что в Украине возбудили дело после проезда пассажирского поезда из России по Крымскому мосту.