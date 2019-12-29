По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале. Однако она отметила, что количество лиц может меняться.

"Страна" следит за обмен в обновляемом онлайне.

"По предварительным данным, сегодня будет освобожден 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", — написала обмудсмен.

Скриншот: Telegram/ @denisovaombudsman

Напомним, что сегодня, 29 декабря началась передача пленных между Луганском и Киевом.

Офис президента обнародовал прямую трансляцию обмена пленными с КПВВ Майорское.