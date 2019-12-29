29 декабря началась передача пленных между Луганском и Киевом. Судя по стриму Офиса президента, меняются действительно Киев и Луганск.

"Страна" ведет подробный онлайн с обмена пленными в Украине.

Сейчас из автобусов выводят освобождаемых из "ЛНР" и проводят в палатку для верификации. Дирижирует процессом представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

Схема такая: обмен "ЛНР" с Украиной идет на территории, подконтрольной Киеву, а "ДНР" с Украиной - пройдет на территории уже сепаратистов, сообщают в Донецке.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что около 80 украинцев сегодня будут переданы Киеву, но эта цифра может измениться. Это отличается от информации из "ЛДНР", где говорят о 55.

Ранее офис президента обнародовал первые фото с обмена на КПВВ Майорское.

А также прямую видеотрансляцию.