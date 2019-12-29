От обмена с "ЛДНР" отказались более 20 удерживаемых в Украине лиц. Отмечается, что позже три человека согласились на обмен, однако пожелали остаться в Украине.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

"Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", – заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Напомним, что сейчас проходит обмен между Украиной и боевиками "ЛДНР". Накануне сообщалось, что в ходе обмена украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск, в свою очередь, освободят 55 человек.

Также "Страна" сообщала о том, что полиция отчиталась о ситуации под Лукьяновским СИЗО, где продолжают дежурить противники обмена беркутовцев.