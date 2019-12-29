29 декабря Офис президента сообщил о начале обмена пленными на Донбассе и обнародовал первые фото. "Страна" следит за ситуацией онлайн.

"На Донетчине на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц" - сообщили в Twitter офиса президента.

И опубликовали первые фото. В Донецкой области сегодня туман. На КПВВ Майорск дежурят силовики, медики, там также находятся журналисты.

Фото: Офис президента Украины

Напомним, что 29 декабря проходит большой обмен пленными. Киев и т.н. "ЛДНР" обмениваются пленными, в число которых входят политзаключенные, захваченные в плен военные.

В списке были и пятеро экс-беркутовцев, которым 28 декабря апелляционный суд изменил меру пресечения, освободив из-под стражи.