В субботу, 28 декабря, состоялся суперфинал украинского вокального конкурса X-Фактор на телеканале СТБ. По результатам зрительского голосования победу одержала подопечная Игоря Кондратюка Элина Иващенко.

Как призналась победительница шоу, Элина мечтает стать легендой украинского шоу-бизнеса. На суперфинале девушка исполнила песню Квитки Цисык "Де ти там".

Элина Иващенко. Фото: stb.ua

Элина Иващенко родом из Броваров. Девушка - сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. Участница рассказала, что пережила школьную травлю и высмеивание-за лишнего веса, переступала через унижения и шаг за шагом упорно шла к своей цели - стать певицей.

Элина Иващенко. Фото: stb.ua

У Элины уже были победы на различных певческих конкурсах, в том числе и гран-при на Всеукраинском фестивале "Черноморские игры-2018". Примечательно, что 17-летняя Элина Иващенко в 2016 году уже победила в проекте "Голос.Дети-2016" на телеканале 1+1.

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