В воскресенье, 29 декабря, делегации Украины и России в Вене, уже третьи сутки, продолжают переговоры по транзиту газа. Об этом сообщает УНН.

"Продолжаем", - подтвердил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, переговоры должны начаться в 09:00 по местному времени (10:00 по Киеву).

26 декабря в Вене начались переговоры Украины и РФ. На них ожидается подписание документов по транзиту газа.

Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по газу, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.

Также мы писали, что "Нафтогаз" еще не согласовал с "Газпромом" тексты соглашений по транзиту газа, но Кабмин уже одобрил мировое соглашение с "Газпромом".