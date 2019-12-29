В Вене уже третьи сутки идут переговоры между Украиной и Россией по газу
В воскресенье, 29 декабря, делегации Украины и России в Вене, уже третьи сутки, продолжают переговоры по транзиту газа. Об этом сообщает УНН.
"Продолжаем", - подтвердил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, переговоры должны начаться в 09:00 по местному времени (10:00 по Киеву).
26 декабря в Вене начались переговоры Украины и РФ. На них ожидается подписание документов по транзиту газа.
Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по газу, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.
Также мы писали, что "Нафтогаз" еще не согласовал с "Газпромом" тексты соглашений по транзиту газа, но Кабмин уже одобрил мировое соглашение с "Газпромом".
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