В Киеве возле входов в Лукьяновское СИЗО, по состоянию на 9:00 продолжали находиться противники обмена беркутовцев, обстановка спокойная.

Об этом журналистам УНН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Отмечается, что никаких столкновений или провокаций к этому моменту не происходило.

Правоохранители сообщили, что активисты до сих пор находятся под СИЗО. В то же время их количество в полиции назвать не смогли. "Пока все спокойно, никаких столкновений не было", - уточнил собеседник.

По его словам, правоохранителей под Лукьяновским СИЗО "достаточное количество".

Напомним, что сегодня на Донбассе начался обмен пленными. Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена пленными между Киевом и т.н. "ЛДНР", который произойдет на КПП Майорск в Донецкой области.

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