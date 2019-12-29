Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена пленными между Киевом и т.н. "ЛДНР", который произойдет на КПП Майорск в Донецкой области.

"Страна" следит за обменом в режиме онлайн.

У КПВВ "Майорск" под Горловкой находится много журналистов, но для освещения обмена пленными им не дают аккредитации и не пускают за шлагбаум.

Тем временем российски СМИ сообщают, что украинских пленных уже доставили в Майорск для сегодняшнего обмена.

Напомним, что 29 декабря проходит обмен пленными между Киевом и Донецком-Луганском, о котором ранее договорились во время нормандского саммита в Париже.

В списках на обмен есть пятеро экс-беркутовцев, которых суд вчера освободил из СИЗО.