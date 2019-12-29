В Николаеве оперативники Управления Национальной полиции в сотрудничестве со следователями Заводского отдела полиции обнаружили коррупционную схему подписания актов выполненных работ. По словам правоохранителей схема была организована сотрудниками Николаевского горсовета.

Пресс-служба ведомства сообщила, что руководители одного из управлений за подписание актов выполненных работ по недостоверными сведениями относительно их объема получала выгоду от субъектов хозяйствования.

Установлено, что в целях сокрытия правонарушения был привлечен посредник, роль которого заключалась в вынесении средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному лицу.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Полицией был зафиксирован факт получения и передачи 30 тысяч гривен взятки руководителем одного из управлений Николаевского городского совета через посредника.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напоним, что вчера мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обысках в горсовете. Сенкевич заявил, что городские власти "будет идти навстречу следствию и предоставят все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами".

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