Утром 29 декабря т.н. "ДНР", в рамках большого обмена пленными, передала свою часть людей из списка украинской стороне. Автозаки уже пересекли линию разграничения. Об этом сообщает телеграм-канал Realdoc.

Автозаки с украинскими силовиками находятся на территории контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки. На месте присутствуют представители аппарата омбудсменов "ДНР" и "ЛНР", представители Красного Креста и силовых ведомств.

Напомним, что сегодня на пункте пропуска "Майорск" под Горловкой меняют пленных между Киевом и неподконтрольными Донецком и Луганском. Со стороны Украины много тех, кого можно считать политзаключенными, из "ЛДНР" в основном передают захваченных в плен украинских военных.

В списке на обмен от Украины пятеро бойцов "Беркута", которым вчера суд изменил меру пресечения.