Одесский горсовет выделил единовременное пособие в размере более 3,6 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом отчитались в пресс-службе мэрии.

"В исполнение распоряжения Одесского городского председателя от 10 декабря 2019 года № 1179 семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в здании №25 на ул. Троицкой, предоставлена одноразовая материальная помощь. В частности, 15 семьям погибших выплачено по 120 тысяч гривен на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая переведена исполнителям услуг", - говорится в сообщении.

Также известно, что жене погибшего спасателя ГСЧС Сергея Шатохина оказана помощь, согласно распоряжению городского председателя №1243, "на организацию и проведение захоронения мужа на общую сумму 130 тысяч гривен".

Кроме того, за счет средств городского бюджета оказана единовременная материальная помощь Владимиру Виродову - мужу погибшей во время пожара заместителя директора Института морской биологии Галины Иванович "на проведение оперативного лечения на общую сумму 130 тысяч гривен".

Всего за счет средств бюджета одесской мэрии выплачена материальная помощь семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на общую сумму 3 миллиона 620 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что в полиции назвали основную версию пожара в колледже Одессы, во время которого погибли 16 человек.

Также "Страна" писала, что из-за пожара в колледже Одессы возле города решили закрыть четыре школы.