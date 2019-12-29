В ночь на 29 декабря в Житомире произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель Volkswagen. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

От удара автомобиль смяло и разорвало. Водитель погиб на месте. Его останки извлекали спасатели ГСЧС. По предварительным данным, он ехал с предновогоднего корпоратива и находился в нетрезвом состоянии.

На dtp.kiev.ua обнародовали фото с места ДТП. На них видно, что авто после столкновения с деревом было буквально всмятку.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, что ранее в Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус на Польшу.

Как сообщала "Страна", в аварии под Хмельницким погибла семья, выжил только один мальчик.