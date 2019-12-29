В воскресенье, 29 декабря, в 08:00 стартовали местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Голосование продлится до 20:00 и пройдет на 55 избирательных участках.

Выборы состоятся в Днепропетровской области (в трех ОТО), во Львовской области (в одной ОТО), в Сумской области (в одной ОТО) и в Черновицкой области (в одной ОТО).

"В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55700 избирателей", - отметили в ЦИК.

Результаты выборов должны быть оглашены до 8 января 2020 включительно. В этом электоральном процессе участие принимают 22 политические партии, а 8 общественных организаций выделили наблюдателей на избирательные участки.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине прошли выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Также мы писали, как поменяет политрасклад в Украине новый Избирательный кодекс. Напомним, что законопроект №0978 поддержали целых 330 народных избранников из всех без исключения фракций и депутатских групп, а также внефракционные.