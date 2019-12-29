Бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах в 2020 году Джо Байден объяснил свой отказ дачи показаний против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.

"Я хочу объяснить то, о чем я сказал вчера. За мои 40 лет общественной жизни, я всегда выполнял законные приказы, и за те восемь лет, что я был вице-президентом, мой офис - в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса - сотрудничал с законными запросами Конгресса в сфере надзора", - написал Байден в Twitter.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов уверен, что у республиканцев нет правовых оснований для его показаний по делу импичмента. "Я повторяю: импичмент касается Трампа, а не меня", - добавил Байден. По мнению политика, повестки на допрос должны быть направлены исключительно в Белый дом.

Скриншот: Twitter/ @JoeBiden

Ранее "Страна" сообщала, о том, что Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа.

Также мы писали о том, что Трамп выступил с критикой в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси и опять потребовал немедленного старта процедуры импичмента в Сенате США.