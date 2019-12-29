Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области. Об этом сообщают РИА Новости.

Автозаки с украинскими силовиками находятся на территории контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки. На месте присутствуют представители аппарата омбудсменов "ДНР" и "ЛНР", представители Красного Креста и силовых ведомств.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал фото автозаков.

Фото: WarGonzo

Напомним, что представители Луганска утром сообщили, что уже выехали на место обмена пленными с Киевом.

29 декабря, состоится большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. Он должен начаться в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в Донецкой области. В связи с этим сегодня он будет закрыт.

Как сообщала "Страна", тем временем под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить противники обмена беркутовцев, которые хотят не допустить их вывоза и заблокировать автозаки.