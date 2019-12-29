В Москве проходит прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Как сообщает Интерфакс, у здания на Чистопрудном бульваре выстроилась очередь. Сотни людей идут с цветами к "Современнику", чтобы проститься.

Проводить Волчек в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги, среди них актеры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, которые являются сыном и внуком основателя "Современника" Олега Ефремова.

В фойе театра пришедших встречает портрет Волчек с букетами белых и алых роз возле него. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Она находилась в реанимации, куда попала с воспалением легких. По сведениям российских СМИ у артистки развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.

Ранее "Страна" вспоминала лучшие роли Галины Волчек в кино.