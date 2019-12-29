Обмен пленными на Донбассе
Обмен пленными на Донбассе

Сегодня на пункте пропуска "Майорск" под Горловкой обменяют пленных. Из которых весомая часть (по крайней мере со стороны Украины) - это политзаключенные. 

То есть те, кого судили по политически ангажированным статьям. А не взяли в плен на Донбассе.

Наиболее яркими представителями этой когорты являются пятеро "беркутовцев", харьковский ученый Мехти Логунов, спортсменка Дарья Мастикашева. Что же до участников конфликта на Донбассе - то, по слухам, в "ДНР" отдадут бразильского наемника Рафаэля Лусварги

Официально Украина не называет времени, когда начнется обмен. Однако разные инсайдеры сходятся на том, что он произойдет ближе к 11 утра. Штаб ООС уже заявил, что пункт "Майорск" на этот день будет перекрыт для движения.

Киев также пока не раскрывает формулы. Сепаратисты же говорят, что Украина освободит 87 человек, а "республики" - 55. 

"Страна" следит за обменом в режиме онлайн.

Прямой эфир Офиса президента

11:29  Львиная доля передаваемых в "ДНР" и "ЛНР" людей - не из "республик". 

"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", - отметила "омбудсмен" Дарья Морозова.

11:23  Офис президента Украины заявил о начале обмена и публикует первые фото. 

11:14  Новости с украинской стороны "Майорска". Автобусы с номерами "ДНР" в сопровождении ОБСЕ заехали на украинскую территорию.

Фото Андрея Павловского

11:09  Пленных группами заводят в палатки "МЧС ДНР" для верификации. 

11:03  Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти представителей сепаратистов. 

Это видимо верификация пленных перед обменом. Пока она не закончится. 

11:01  Автобусы с людьми, которых Киев передаст в рамках обмена, выехали к КПП "Майорск", сообщают СМИ.

10:59  В "ДНР" развернули палатки местного "МЧС" недалеко от блок-поста.

Фото Александра Коца

10:57  Российские журналисты сфотографировали красно-черный бандеровский флаг над украинским КПВВ.

 Фото Александра Коца

10:55  "Наши начали процесс передачи Украине удерживаемых в республиках лиц", - пишет бывший заключенный и сторонник "республик" Игорь Климаковский на своем телеграм-канале.

10:52  "Обмудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен будет по формуле 87 на 55, но могут быть еще дополнительные уточнения прямо на месте. 

10:50  Все удерживаемые лица сейчас находятся в "серой зоне". 

10:45  Российские СМИ пишут, что обмен начался. Это подтверждают и в "ДНР". 

10:44  Колонна, в которой заключенных из Украины везут на обмен. В Донецкой области сильный туман. 

Фото Артура Журбенко

10:34  Представитель "ЛНР" в контактной группе Ольга Кобцева рассказала, что украинцы передали людей, которых либо помиловали, либо отпустили под личное обязательство.

"Было обозначено определенное количество людей на помилование, а определенное количество людей под личное обязательство без ограничения по передвижению", - сказала она.

Впрочем, отметим, что лично обязательство можно легко заменить на более строгую меру - если отпущенный в "ЛДНР" подозреваемый не явится, к примеру, на вызов следователя. 

10:15  Автозаки из "ДНР" только что пересекли линию разграничения в сторону Майорска, сообщает телеграм-канал Realdoc. 

10:04  Украинских журналистов дальше шлагбаума на КПВВ "Майорск" не пропускают. 

Фото из телеграм-канала Андрея Павловского

9:59  На обмене сегодня будет представитель СНБО по Донбассу Сергей Сивохо. 

9:50  Еще фото со стороны "ДНР". 

9:44  Под Лукьяновским СИЗО в Киеве тем временем остаются националисты, которые говорят, что будут блокировать вывоз беркутовцев на обмен.

Вряд ли они сами не понимают, что экс-милиционеров Янишевского, Аброськина и Зинченко вывезли из "Лукьяна" еще накануне. Но чего не сделаешь ради саморекламы. 

9:35  В Луганске заявили, что окончательная договоренность по спискам была достигнута вчера. Видимо, после вчерашнего суда над "Беркутом". 

9:32  В штабе ООС вчера заявили, что журналистов со стороны Украины на обмене не будет. А фотоотчет потом опубликует Офис президента. 

9:27  В "ЛНР" тоже сообщили, что выехали на пункт пропуска "Майорск" для обмена пленными с украинской стороной. 

9:23  В "ДНР" уже доставили пленных на пункт обмена. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.