Сегодня на пункте пропуска "Майорск" под Горловкой обменяют пленных. Из которых весомая часть (по крайней мере со стороны Украины) - это политзаключенные.

То есть те, кого судили по политически ангажированным статьям. А не взяли в плен на Донбассе.

Наиболее яркими представителями этой когорты являются пятеро "беркутовцев", харьковский ученый Мехти Логунов, спортсменка Дарья Мастикашева. Что же до участников конфликта на Донбассе - то, по слухам, в "ДНР" отдадут бразильского наемника Рафаэля Лусварги.

Официально Украина не называет времени, когда начнется обмен. Однако разные инсайдеры сходятся на том, что он произойдет ближе к 11 утра. Штаб ООС уже заявил, что пункт "Майорск" на этот день будет перекрыт для движения.

Киев также пока не раскрывает формулы. Сепаратисты же говорят, что Украина освободит 87 человек, а "республики" - 55.

"Страна" следит за обменом в режиме онлайн.

Прямой эфир Офиса президента

11:29 Львиная доля передаваемых в "ДНР" и "ЛНР" людей - не из "республик".

"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", - отметила "омбудсмен" Дарья Морозова.

11:23 Офис президента Украины заявил о начале обмена и публикует первые фото.

11:14 Новости с украинской стороны "Майорска". Автобусы с номерами "ДНР" в сопровождении ОБСЕ заехали на украинскую территорию.

Фото Андрея Павловского

11:09 Пленных группами заводят в палатки "МЧС ДНР" для верификации.

11:03 Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти представителей сепаратистов.

Это видимо верификация пленных перед обменом. Пока она не закончится.

11:01 Автобусы с людьми, которых Киев передаст в рамках обмена, выехали к КПП "Майорск", сообщают СМИ.

10:59 В "ДНР" развернули палатки местного "МЧС" недалеко от блок-поста.

Фото Александра Коца

10:57 Российские журналисты сфотографировали красно-черный бандеровский флаг над украинским КПВВ.

Фото Александра Коца

10:55 "Наши начали процесс передачи Украине удерживаемых в республиках лиц", - пишет бывший заключенный и сторонник "республик" Игорь Климаковский на своем телеграм-канале.

10:52 "Обмудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен будет по формуле 87 на 55, но могут быть еще дополнительные уточнения прямо на месте.

10:50 Все удерживаемые лица сейчас находятся в "серой зоне".

10:45 Российские СМИ пишут, что обмен начался. Это подтверждают и в "ДНР".

10:44 Колонна, в которой заключенных из Украины везут на обмен. В Донецкой области сильный туман.

Фото Артура Журбенко

10:34 Представитель "ЛНР" в контактной группе Ольга Кобцева рассказала, что украинцы передали людей, которых либо помиловали, либо отпустили под личное обязательство.

"Было обозначено определенное количество людей на помилование, а определенное количество людей под личное обязательство без ограничения по передвижению", - сказала она.

Впрочем, отметим, что лично обязательство можно легко заменить на более строгую меру - если отпущенный в "ЛДНР" подозреваемый не явится, к примеру, на вызов следователя.

10:15 Автозаки из "ДНР" только что пересекли линию разграничения в сторону Майорска, сообщает телеграм-канал Realdoc.

10:04 Украинских журналистов дальше шлагбаума на КПВВ "Майорск" не пропускают.

Фото из телеграм-канала Андрея Павловского

9:59 На обмене сегодня будет представитель СНБО по Донбассу Сергей Сивохо.

9:50 Еще фото со стороны "ДНР".

9:44 Под Лукьяновским СИЗО в Киеве тем временем остаются националисты, которые говорят, что будут блокировать вывоз беркутовцев на обмен.

Вряд ли они сами не понимают, что экс-милиционеров Янишевского, Аброськина и Зинченко вывезли из "Лукьяна" еще накануне. Но чего не сделаешь ради саморекламы.

9:35 В Луганске заявили, что окончательная договоренность по спискам была достигнута вчера. Видимо, после вчерашнего суда над "Беркутом".

9:32 В штабе ООС вчера заявили, что журналистов со стороны Украины на обмене не будет. А фотоотчет потом опубликует Офис президента.

9:27 В "ЛНР" тоже сообщили, что выехали на пункт пропуска "Майорск" для обмена пленными с украинской стороной.

9:23 В "ДНР" уже доставили пленных на пункт обмена.