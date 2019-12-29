Утром 29 декабря представители т.н. "ЛНР" выехали на место обмена пленными в Майорск Донецкой области. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня 29 декабря мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик", - сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

По ее словам, накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны и что оончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена.

Напомним, что 29 декабря, состоится большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. Он должен начаться в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в Донецкой области. В связи с этим сегодня он будет закрыт.

Как сообщала "Страна", Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Это значит, что они поедут в Донецкую область - на обмен пленными.