Утром 29 декабря, в день обмена пленными, под Лукьяновским СИЗО в Киеве, которое вчера блокировали, чтобы не допустить обмена беркутовцев после освобождения, до сих пор дежурят активисты. Они собираются не допустить вывоза освобожденных.

Как сообщает Укринформ, по состоянию на 7 утра людей стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех выездов из СИЗО.

Фото: Укринформ

Время от времени активисты группами перемещаются между подъездами к следственному изолятору. Обстановка была спокойной.

Ночью активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

Напомним, что вчера Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже сегодня они поедут на Донбасс и примут участие в обмене пленными.

Также "Страна" писала, что под Лукьяновским СИЗО противники обмена беркутовцев устроили досмотр автозаков.