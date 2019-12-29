Соединенные Штаты требуют экстрадиции американского военного из Украины, который на родине обвиняется в убийстве супружеской пары в 2018 году. Об этом сообщает New York Post. Как пишет издание, Крейг Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. Здесь американец отличился как наемник, работающий в военизированных формированиях на Донбассе.

Он помолвлен с украинкой, а военная служба, по сведениям издания, сделала его героем в Украине.

Фото: New York Post

Сообщается, что в 2015 году на Украине Лэнг встретил другого американского военнослужащего Алекса Цвифельхофера. В 2017 году они покинули страну и отправилась в Южный Судан, чтобы бороться с террористической группировкой "Аль-Шаббаб". После того, как им было отказано во въезде, военные оказались в США.

Как утверждают прокуроры, 9 апреля 2018 года Ланг и Цвифельхофер в США застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину, которые встретились с ними, чтобы обсудить покупку оружия во Флориде. Их тела были найдены в их машине на стоянке.

Цвифельхофер был арестован в мае после того, как его задержали за попытку купить оружие в Висконсине. После убийств Серафина и Дины, Крейг Лэнг отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, прежде чем был в конечном итоге арестован на границе Украина-Молдова. США не имеет договора об экстрадиции с Украиной.

"Мы знаем, что в американских СМИ он описывается очень негативно", - заявил NBC News адвокат Ланга Дмитрий Моргун. "В Украине это не так. На Украине он был героем. Он защищает наши интересы и нашу страну".

На данный момент Лэнг ищет убежище в Украине. Он заявляет, что это политическое дело, поскольку в США хотят его выдачи в угоду России. Американские правоохранительные органы не согласны с такой позицией.

"Мы воспринимаем это очень лично", - сказал NBC Кармине Марсено, шериф округа Ли. "Если ты совершил преступление в этом округе - ты можешь сбежать. Но ты не сможешь спрятаться. Мы тебя найдем".

Ожидается, что юридические споры между двумя странами по делу Ланга займут годы. 5 декабря Винницкий городской суд продлил на два месяца арест Лэнга до 3 февраля 2020 года.

"Страна" также писала о том, что в США арестовали экстремиста-военного, который хотел поехать воевать в Украину в составе "Азова".

Ранее мы писали о том, что боевую группу неонацистов, которые воевали на Донбассе, задержали в Италии.