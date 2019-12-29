Синоптики обещают сегодня снег и гололед
Сегодня, 29 декабря, западных и центральных областях Украины ожидается снег, а на востоке и юге пройдут дожди и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура на протяжении суток составит от 3° мороза до 2° тепла. Днем в южной части страны, а также в Донецкой и Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза.
Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме юга, гололед.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине на выходные объявлено штормовое предупреждение.
Также синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год.
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