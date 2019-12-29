В воскресенье, 29 декабря, состоится большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. Он должен начаться в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области. В связи с этим сегодня он будет закрыт. Общее число лиц на обмен составляет примерно 130 от Киева и 80 от т.н. "ЛДНР".

Вчера Владимир Зеленский подтвердил обмен. Также это сделали и в Донецке. Полных списков пока никто не публиковал. Но отрывочные данные есть.

Кого выдадут Донецку-Луганску

На неподконтрольные территории Донбасса могут отправиться фигуранты расследования захвата здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков.

Также 28 декабря все экс-беркутовцы вышли на свободу и сегодня смогут участвовать в обмене пленными.

Накануне суд освободил "харьковских террористов" - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

А также Дарью Мастикашеву - спортсменку, обвиняемую в госизмене. Мы писали о ее деле в материале "Страны" Атошники-террористы и муж из охраны Березовского. За что сидела в тюрьме спортсменка Дарья Мастикашева.

На сборный пункт в Бахмут Донецкой области повезли и осужденного недавно за шпионаж 85-летнего ученого из Харькова Мехти Логунова.

Также одесские СМИ сообщили о подготовке к обмену 11 "политических", сидевших в одесском СИЗО.

В список попал и бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне т.н. "ДНР".

Кто вернется в Украину

Среди тех, кого планируют освободить, есть награжденный орденом "За мужество" солдат ​​Иван Деев. А также военные Василий Жемелинський (попал в плен под Песками), Борис Пундор (попал в плен боевиков "ДНР"), Богдан Пантюшенко (попал в плен под Донецком), Александр Кориньков и Сергей Глондар (попали в плен в районе Дебальцево).

Предыдущий большой обмен с Россией состоялся 7 сентября. Он состоялся по формуле "35" на "35". Во время него были освобождены политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, украинские моряки и другие. Сегодня обмен уже с "республиками", а не Россией.