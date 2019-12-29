Национальная гвардия покинула территорию Лукьяновского СИЗО, где сейчас противники освобождения беркутовцев блокируют выезды, чтобы не дать им покинуть изолятор.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Андрей Павловский. "Под СИЗО остаются люди. Общаются и пьют чай", - пишет Павловский.

Напомним, что около часа назад стало известно, что под Лукьяновское СИЗО привезли четыре автобуса с нацгвардейцами.

Ранее сообщалось, что активисты заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Известно, что участники акции протеста разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут на Донбасс и примут участие в обмене пленными.

Ранее "Страна" сообщала, как бойцов МВД пять лет судили за расстрелы на Майдане и почему их сейчас отпустили на волю.