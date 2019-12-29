В генеральной прокуратуре Украины сообщили, что расследование дела экс-беркутовцев по обвинению в убийствах на Майдане продолжится.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязуются исполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений обвиняемыми, суд объявит их в розыск. Если экс-беркутовцев объявят в международный розыск, то возможно и заочное уголовное производство", - пишут в ГПУ.

Ранее сообщалось, что активисты заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Известно, что участники акции протеста разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут на Донбасс и примут участие в обмене пленными.

Также мы писали, что Портнов призвал отпущенных на свободу беркутовцев не идти на обмен, а добиваться оправдательного приговора.