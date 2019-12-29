К Лукьяновскому СИЗО, где сейчас противники освобождения беркутовцев блокируют выезды, чтобы не дать им покинуть изолятор, приехали четыре автобуса с бойцами Национальной гвардии. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"На территорию под СИЗО приехали четыре автобуса с бойцами Национальной гвардии. Ситуация накаляется! Активисты говорят, что будут стоять до конца и не дадут выехать автозаку! Они перекрыли все выходы и выезды из сизо. Притула (телеведущий Сергей Притула - Ред.) там же! Также активисты напомнили судьям, что "власть не вечна", - говорится в сообщении.

Скриншот: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Сергей Притула под зданием СИЗО

Напомним, что активисты заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Известно, что участники акции протеста разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут на Донбасс и примут участие в обмене пленными.

Также мы писали, что Портнов призвал отпущенных на свободу беркутовцев не идти на обмен, а добиваться оправдательного приговора.