Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев. Об этом сообщает Hromadske.





Скриншот: Youtube/ Hromadske

Сообщается, что активисты заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Известно, что участники акции протеста разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.





Скриншот: Youtube/ Hromadske

В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Скриншот: Youtube/ Hromadske

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут на Донбасс и примут участие в обмене пленными.

Также мы писали, что Портнов призвал отпущенных на свободу беркутовцев не идти на обмен, а добиваться оправдательного приговора.