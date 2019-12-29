Освобожденным бойцам Беркута стоит добиваться оправдательного приговора в суде, а не идти на обмен. Таким мнением поделился юрист Андрей Портнов в Телеграме.

Скриншот: Telegram/ @PortnovUA

"И ещё. Освобожденным сотрудникам Беркута не нужно никуда уезжать ни по какому обмену. Нужно ходить в суд, добиться оправдательного приговора и установления целого ряда юридических фактов, которые понадобятся в будущем, когда появится более решительная воля на жесткие меры", - пишет Портнов.

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут в Донецкую область - на обмен пленными.

Также мы писали, что под Лукьяновским СИЗО противники обмена беркутовцев устроили досмотр автозаков.