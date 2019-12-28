Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение Апелляционного суда Киева о смене меры пресечения для экс-бойцов "Беркута". Кроме того, он раскритиковал грядущий обмен пленными.

"Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственных заказчиков преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику - Путина и его марионетки Януковича", - написал Порошенко.

Скриншот: facebook.com/petroporoshenko

Кроме того, бывший глава страны считает, что "стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане": " Операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине", - считает Порошенко.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Трое из них будут освобождены из СИЗО, а еще двое - от домашнего ареста. Все пятеро экс-милиционеров вышли под личное обязательство.

Это значит, что уже завтра они поедут в Донецкую область - на обмен пленными. А в деле Майдана, которое длится уже пять лет, не осталось вообще ни одного обвиняемого или подозреваемого. Подробнее читайте в материале "Беркут" летит на свободу.