Под Лукьяновским СИЗО противники обмена беркутовцев устроили досмотр автозаков
Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве проходит силовое противостояние между активистами, которые выступают против включения бойцов беркута в программу обмена пленными на Донбассе завтра, 29 декабря и правоохранителями.
Люди требуют досмотра автозаков, проезжающих через ворота следственного изолятора и ищут в них экс-беркутовцев, которых украинская сторона хочет отправить на обмен.
Видео: YouTube/ Pavlovsky News
Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут в Донецкую область - на обмен пленными.
Также "Страна" писала, что националисты и порохоботы сзывают людей под Лукьяновское СИЗО, чтобы заблокировать вывоз "беркутовцев" на обмен.
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