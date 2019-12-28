Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве проходит силовое противостояние между активистами, которые выступают против включения бойцов беркута в программу обмена пленными на Донбассе завтра, 29 декабря и правоохранителями.

Люди требуют досмотра автозаков, проезжающих через ворота следственного изолятора и ищут в них экс-беркутовцев, которых украинская сторона хочет отправить на обмен.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд выпустил на свободу пятерых экс-бойцов "Беркута", которых обвиняли в расстреле Майдана. Уже завтра они поедут в Донецкую область - на обмен пленными.

Также "Страна" писала, что националисты и порохоботы сзывают людей под Лукьяновское СИЗО, чтобы заблокировать вывоз "беркутовцев" на обмен.