По состоянию на вечер субботы согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа еще нет.

Об этом пишет глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", - пишет Коболев.

По словам председателя правления "Нафтогаза", на данный момент происходит согласование текстов трех соглашений, в частности о межоператорском соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом".

Также стороны находятся в процессе согласования договора об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Здесь речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. "Газпром" или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз". Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток-2", обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", — сообщил Коболев.

Также стороны должны согласовать текст мирового соглашения, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Скриншот: Facebook/ Andriy Kobolyev

Ранее "Страна" писала о том, что после денег от "Газпрома" Коболев и Витренко получат еще 25 миллионов долларов премии. Таким образом, вознаграждение председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - наибольшее среди руководителей нефтегазовых компаний 5 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Также мы сообщали, что пять украинских компаний подписали контракты с "Газпромом" на прямые поставки газа. Ранее о возможности восстановления поставок российского газа в Украину заявлял глава "Нафтогаза".