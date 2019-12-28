Поздно вечером в субботу, 28 декабря, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения трем экс-беркутовцам Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченк, которые ранее находились под арестом. Они отпущены на свободу под личные обязательства, сообщает корреспондент "Страны".

Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом), Сергей Тамтура (под ночным домашним арестом) - тоже вышли под личное обязательство.

Данное решение прочитала судья Маргарита Васильева после выхода коллегии судей из совещательной комнаты. После оглашения вердикта толпа националистов, пришедшая под суд, стала выкрикивать "Ганьба!"

Сразу после этого беркутовцев увезли из Апелляционного суда Киева. Радикалы же, в свою очередь, отправили под Лукьяновское СИЗО, чтобы блокировать вывоз Янишевского, Зинченко и Аброськина.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд второй день подряд рассматривал жалобы экс-бойцов Беркута. Они обвиняются в расстреле 49 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

На минувшей неделе суд продлил содержание под стражей Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевскому; они подали апелляцию, заседание по которой проводилось вчера.

Есть еще двое обвиняемых беркутовцев. Александр Маринченко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом, а Сергей Тамтура - под ночным домашним арестом. Он был в зале суда.

Вчера апелляцию даже не смогли начать рассматривать, поскольку защита потерпевших всеми возможными способами оттягивала заседание. Ключевой аргумент - не успели ознакомиться с жалобой беркутовцев. Коллегия судей отклонила его. Тогда адвокаты инициировали отвод главенствующей судьи. В этом также было отказано.

Защита потерпевших напрямую упрекала коллегию судей в том, что они хотят изменить меру пресечения беркутовцам, чтобы уже завтра, 29 декабря, они приняли участие в обмене пленными с "ЛДНР". Он запланирован на 11:00 воскресенья на КПВВ Майорское.

Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны. И для этого остался только один день - сегодняшний. Его по факту можно считать временем "Ч" и для беркутовцев, и в деле о расстреле на Майдане в целом. Ведь если бывшие бойцы Беркута как главные подозреваемые отправятся в Донецк и Луганск, то и последующее расследование нивелируется.

Подробнее, как проходило заседание читайте в хронике "Страны".